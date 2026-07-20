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Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРИЛ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БРЕНДА VOYAH


10:04 21.07.2026

ОАО «Белагропромбанк» добавило в партнерскую программу кредитования автомобили марки Voyah отечественного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по партнерским программам с ООО «Автопромсервис» банк предлагает кредит на приобретение автомобилей марок Voyah моделей Free и Dream.

Автомобили можно приобрести:

по ставке 0,01% годовых в первые 6 месяцев, с седьмого месяца ставка составит 15,5% (СР+6,25);

по ставке 1,5% годовых в первые 12 месяцев, со второго года ставка – 16,4% (СР+7,15);

по ставке 3,5% годовых на первые 18 месяцев, с девятнадцатого месяца проценты будут начисляться по ставке 17% (СР+7,75);

по ставке 5,9% годовых на первые 24 месяца, с третьего года проценты будут начисляться по ставке 17% (СР+7,75);

по ставке 8,5% годовых на первые 36 месяцев, с тридцать седьмого месяца проценты будут начисляться по ставке 17% (СР+7,75).
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