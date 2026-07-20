|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРИЛ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ЗА СЧЕТ БРЕНДА VOYAH
10:04 21.07.2026
ОАО «Белагропромбанк» добавило в партнерскую программу кредитования автомобили марки Voyah отечественного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по партнерским программам с ООО «Автопромсервис» банк предлагает кредит на приобретение автомобилей марок Voyah моделей Free и Dream.
Автомобили можно приобрести:
по ставке 0,01% годовых в первые 6 месяцев, с седьмого месяца ставка составит 15,5% (СР+6,25);
по ставке 1,5% годовых в первые 12 месяцев, со второго года ставка – 16,4% (СР+7,15);
по ставке 3,5% годовых на первые 18 месяцев, с девятнадцатого месяца проценты будут начисляться по ставке 17% (СР+7,75);
по ставке 5,9% годовых на первые 24 месяца, с третьего года проценты будут начисляться по ставке 17% (СР+7,75);
по ставке 8,5% годовых на первые 36 месяцев, с тридцать седьмого месяца проценты будут начисляться по ставке 17% (СР+7,75).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2026
Курсы в банках
на 21.07.2026
Конвертация в банках
на 21.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте