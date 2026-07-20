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Банковские новости РБ


БИЗНЕС, ЦЕННОСТИ И ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО. В ВИТЕБСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МТБАНКА ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ


15:01 20.07.2026

В Витебске прошел Международный форум «Стратегия и Цели устойчивого развития с женским лицом». Событие собрало на одной площадке экспертов, предпринимателей и представителей государственных организаций, чтобы обсудить будущее инклюзивной экономики и ответственного бизнеса. Партнером мероприятия выступил МТБанк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, форум был организован с целью обеспечения устойчивого развития Витебской области и страны в целом. Как обозначили организаторы, женщины-лидеры часто выступают проводниками устойчивого развития, делая ставку на этику и социальную ответственность, что в современном мире становится основой успешного бизнеса.

Поэтому ключевой темой форума стало повышение роли женщин-лидеров для профессиональной самореализации, развитие социально ответственного бизнеса и увеличение экспорта туристических услуг Витебской области через внедрение новых форматов.

О том, как ценности трансформируются в ежедневные управленческие решения, в своем выступлении рассказала Инга Пугачюкайте, начальник расчетно-кассового центра № 2 г. Витебска ЗАО «МТБанк».

«Женское лидерство сегодня – это сочетание продуманного подхода к управлению рисками и личностного вклада, – подчеркнула Инга Пугачюкайте. – Мой личный опыт управления показывает: когда в команде создается атмосфера психологической безопасности и взаимного уважения, финансовые показатели неизбежно растут. Люди перестают бояться ошибок, начинают предлагать смелые идеи, а клиенты чувствуют эту искренность. Именно такая культура становится фундаментом успешного современного банка, где цифры неотделимы от ценностей».

Для МТБанка поддержка форума стала продолжением системной работы в качестве участника Глобального договора ООН с 2006 года. Компания активно внедряет принципы ESG во все процессы. В 2026 году МТБанк получил ESG-рейтинг на уровне A.esg. Такая оценка подтверждает, что наряду с задачами бизнеса не меньшее внимание компания уделяет защите природы, поддержанию своих сотрудников и развитию региона в целом.
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