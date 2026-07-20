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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
14:19 20.07.2026
Банк БелВЭБ меняет условия по вкладам физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 23 июля 2026 года банк приостанавливает заключение новых и пролонгацию заключенных (пролонгированных) ранее безотзывных депозитов в российских рублях для физических лиц со сроком размещения 35 дней и 3 месяца.
Иные условия заключенных ранее договоров не изменяются.
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