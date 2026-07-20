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Банковские новости РБ
АЛЬФА БАНК ОБНОВИЛ ДОХОДНОСТЬ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:12 20.07.2026
ЗАО «Альфа-Банк» с 18 июля пересмотрело процентные ставки по безотзывному «Альфа Вкладу» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, скорректированы условия для разных сроков размещения средств.
Теперь при оформлении депозита на 13 месяцев базовая ставка составляет 12,50% годовых. Небольшое преимущество получили лишь владельцы премиальных пакетов Platinum и Black — для них предусмотрена повышенная ставка на уровне 12,60% годовых.
Для тех, кто готов разместить сбережения на более длительный период, банк зафиксировал еще более высокие ставки. Так, доходность по вкладу на 18 месяцев теперь составляет 13,00% годовых, а при размещении средств на 39 месяцев она достигает максимума в 13,50% годовых.
Параллельно с пересмотром процентных ставок банк провел оптимизацию своей розничной линейки. В рамках этих изменений финансовое учреждение полностью прекратило продажу другого популярного рублевого депозита — «Альфа Парус».
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