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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОБНОВИЛ ОТДЕЛЕНИЕ В ТРЦ PRIZMA


16:03 17.07.2026

Обновленный офис ВТБ (Беларусь) заработал для посетителей минского ТРЦ Prizma на Партизанском проспекте. Посетителям ежедневно доступны все основные финансовые продукты и сервисы банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в отделении клиенты смогут обменять валюту, получить платежную или кредитную карты, оформить вклад или кредит, а также подключить онлайн-сервисы банка для доступа к финансовым инструментам 24/7. В офисе также размещена касса, где можно проводить валютно-обменные операции, оплачивать коммунальные услуги и погашать кредиты и рассрочки.

«С начала года офис в ТРЦ Prizma посетили более 6 тысяч человек. Мы стремимся учитывать потребности наших клиентов, поэтому решили открыть отдельную кассу в отделении, что удобно для посетителей. Теперь клиенты и гости города смогут получить все банковские услуги в одном месте», – отмечает начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.

ВТБ (Беларусь) представлен во всех крупных городах республики. Для удобства клиентов отделения банка также работают в торговых центрах Минска – EXPOBEL, МОМО, «Червенский», Prizma и Green City. Большинство операций можно совершать в онлайн-сервисах банка с дистанционной регистрацией для новых клиентов.
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