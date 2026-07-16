БCБ Банк первым в мире запустил технологию мгновенной привязки карт к сервису Swoo Pay совместно с Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая функция позволяет токенизировать карту непосредственно в приложении БСБ Банка и мгновенно подключать её к сервису Swoo Pay. Такое решение значительно упрощает клиентский путь, сводит к нулю вероятность ошибок при вводе данных и повышает безопасность цифровых платежей.

Проект реализован на базе технологий Mastercard. Международная платежная система продолжает инвестировать в передовые решения, которые делают безналичные расчеты максимально быстрыми, доступными и безопасными для пользователей безручного ввода реквизитов.

На глобальном рынке лишь единицы цифровых кошельков обладают подобным функционалом, поскольку ее реализация требует высокой технологической зрелости, глубокой интеграции между банком и сервисом, а также соблюдения строгих стандартов безопасности данных.

Функция доступна всем владельцам карт БСБ Банка, у которых установлены мобильное приложение Банка и Swoo Pay.