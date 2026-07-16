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Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИЛ СТАВКИ ПО НОВЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:23 17.07.2026
ВТБ (Беларусь) с 15 июля увеличил процентные ставки на 0.1 п.п. по вновь открываемым депозитам в белорусских рублях в рамках вклада «Мои условия онлайн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при размещении денежных средств на сроки 367-548 процентная ставка вклада составит 13,20 % годовых.
Наиболее привлекательные условия по безотзывным вкладам в белорусских рублях доступны в рамках вклада «В теме. Онлайн» при размещении на срок 367-1825 дней – 13,32% годовых.
Ознакомиться подробнее с действующими условиями можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.
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