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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫСТАВИЛ НА ПРОДАЖУ НОВУЮ ПАРТИЮ АТТЕСТОВАННЫХ БРИЛЛИАНТОВ
11:17 17.07.2026
Сегодня в кассы Национального банка Беларуси поступила новая партия драгоценных камней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, Приобрести понравившиеся сертифицированные камни все желающие могут в Минске по адресу: улица Толстого, 6. Там же потенциальным покупателям предоставят всю необходимую консультацию.
Ознакомиться с подробными характеристиками и актуальными ценами на бриллианты можно в специальном разделе на официальном сайте банка.
Стоит отметить, что Нацбанк не только реализует ценности населению, но и осуществляет обратный выкуп аттестованных бриллиантов. С информацией об условиях этой услуги также можно ознакомиться онлайн.
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