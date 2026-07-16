Сегодня в кассы Национального банка Беларуси поступила новая партия драгоценных камней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, Приобрести понравившиеся сертифицированные камни все желающие могут в Минске по адресу: улица Толстого, 6. Там же потенциальным покупателям предоставят всю необходимую консультацию.

Ознакомиться с подробными характеристиками и актуальными ценами на бриллианты можно в специальном разделе на официальном сайте банка.

Стоит отметить, что Нацбанк не только реализует ценности населению, но и осуществляет обратный выкуп аттестованных бриллиантов. С информацией об условиях этой услуги также можно ознакомиться онлайн.