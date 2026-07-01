Беларусбанк масштабирует применение инновационной технологии в обслуживании: совершать финансовые операции с помощью лицевой биометрии можно уже в 12 подразделениях банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь сдать биометрические данные и обслуживаться «по взгляду» можно в следующих подразделениях:

операционная служба ЦБУ № 510 (г. Минск, Советский р-н, пр-т Независимости, 56);

отделение № 510/112 (г. Минск, Первомайский р-н, пр-т Независимости, 91);

отделение № 510/169 (г. Минск, Первомайский р-н, ул. Водолажского, 4);

отделение № 510/307 (г. Минск, Фрунзенский р-н, ул. Сухаревская, 8);

отделение № 511/197 (г. Минск, Заводской р-н, пр-т Партизанский, 147);

отделение № 511/383 (г. Минск, Ленинский р-н, ул. Игуменский тракт, 42);

отделение № 514/271 (г. Минск, Советский р-н, ул. Мирошниченко, 1, к.1);

отделение № 527/101 (г. Минск, Октябрьский р-н, ул. Жуковского, 6, к. 2);

отделение № 527/199 (г. Минск, Октябрьский р-н, ул. Корженевского, 10, к.1);

отделение № 527/454 (г. Минск, Московский р-н, пр-т Дзержинского, 119).

Свою работу с использованием лицевой биометрии продолжают операционная служба Головного офиса (г. Минск, Московский р-н, пр-т Дзержинского, 18) и операционная служба ЦБУ №514 (г. Минск, Советский р-н, ул. Сурганова, 47А).

Напоминаем, что биометрическая аутентификация появилась в Беларусбанке в начале 2026 года. Благодаря ей без предъявления документа, удостоверяющего личность, клиенты могут совершать операции по вкладам, текущим счетам, в том числе с использованием платежной карточки, благотворительным счетам, а также осуществлять платежи и переводы в белорусских рублях в отделениях банка путем списания средств со счета.

Чтобы стать пользователем инновационного сервиса банка, достаточно один раз прийти в отделение банка с документом, удостоверяющим личность. Процедура регистрации занимает всего несколько минут и включает в себя: ознакомление с офертой и памяткой о правах субъекта персональных данных; подписание согласия на обработку персональных данных и акцепт оферты; сдачу биометрического образца; создание индивидуального четырехзначного ПИН-кода.