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Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ ВЫПУСК ПЛАТЕЖНЫХ СТИКЕРОВ
14:26 16.07.2026
ВТБ (Беларусь) начал выпуск платежных стикеров Белкарт Премиум для бесконтактной оплаты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, аксессуар в виде компактной NFC-наклейки крепится на смартфон или другой гаджет, позволяя оплачивать покупки одним касанием.
Платежный стикер полностью дублирует функции платежной карты и принимается во всех организациях торговли и сервиса, оснащенных терминалами бесконтактной оплаты. Новинка станет особенно полезной владельцам iPhone, а также пользователям смартфонов без встроенного NFC-модуля.
Оформить платежный стикер можно при наличии действующей платежной карты ВТБ (Беларусь) через VTB Online или в любом офисе банка. Стикер станет удобным дополнением к основному платежному инструменту для тех, кто ценит скорость, комфорт и современные способы оплаты.
«Мы последовательно расширяем возможности безналичных расчетов, предлагая клиентам удобные и востребованные платежные решения. Платежный стикер — это альтернатива платежным сервисам. Новый продукт станет удобным дополнением к платежной карте и сделает ежедневные покупки еще быстрее и комфортнее», — рассказывает начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем ВТБ (Беларусь) Владимир Мильгуй.
Подробнее об условиях оформления платежного стикера Белкарт Премиум и действующих тарифах можно узнать на сайте банка.
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