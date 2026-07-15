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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСЬ И ТОГО ПЕРЕХОДЯТ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЭТАПУ ФИНАНСОВОГО ПАРТНЕРСТВА


12:28 16.07.2026

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, ключевой темой встречи стало углубление двусторонних отношений с акцентом на реальную экономическую кооперацию.

Интерес Минска к расширению контактов обусловлен тем, что сегодня Того выступает ключевым логистическим и финансовым хабом Западной Африки. В частности, в Ломе базируется Западноафриканский банк развития, открывающий широкие возможности для межбанковского взаимодействия.

Реализация этого потенциала уже зафиксирована на официальном уровне в ходе визита белорусской делегации. Серия переговоров с профильными тоголезскими ведомствами завершилась подписанием пакета документов по запуску совместных проектов.

Прошедшие в Ломе встречи стали важной частью реализации стратегии, утвержденной Главой государства. Минск продолжает планомерно выполнять поручение Александра Лукашенко по выстраиванию многопрофильного и взаимовыгодного партнерства со странами Африканского континента.
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