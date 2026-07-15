Банковские новости РБ

СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСХОДЯЩИХ ПЕРЕВОДОВ В KZT И TJS

10:38 16.07.2026 ОАО «Сбер банк» с 17 августа 2026 года изменяет условия проведения исходящих переводов в казахстанских тенге и таджикских сомах через ПАО Сбербанк. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер новой комиссии составит 0,5% от общей суммы операции, при этом минимальный порог платы установлен на уровне 65 долларов США за один перевод.