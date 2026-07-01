В приложении СберБанк Онлайн (СБОЛ) стартовала рекламная игра «Сберское Спасибо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, участники программы лояльности Спасибо могут обменивать накопленные баллы на игровые шансы и участвовать в розыгрышах ценных призов.

Банк разыграет денежные призы по 1 000 рублей, новые iPhone 17 Pro, а в финале одного из участников ждет главный приз – 10 000 рублей.

Что нужно сделать, чтобы принять участие? Открыть раздел «Рекламные игры» в Программе лояльности в СБОЛ, ознакомиться с правилами рекламной игры и подтвердить согласие на участие.

Далее накапливайте баллы Спасибо за покупки и обменивайте их на игровые шансы. Курс обмена простой: 1 балл Спасибо = 1 игровой шанс. Количество шансов не ограничено – чем больше шансов, тем больше возможностей оказаться среди победителей.

Участвовать в игре могут клиенты старше 14 лет, подключенные к программе лояльности Спасибо или Спасибо Премиум.

Игра продлится до 21 декабря 2026 года и первый розыгрыш состоится уже в августе.

Проверить количество игровых шансов, ознакомиться с правилами и следить за результатами розыгрышей можно в СБОЛ.