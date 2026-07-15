Банк Дабрабыт c 15 июля 2026 года улучшает условия по рублевым депозитам со сроком размещения 13 месяцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышение доходности затронет три популярные линейки вкладов: «Шчодры», «Капитальный» и «Особенный уровень».

Итоговый размер процентной ставки будет зависеть от выбранного формата взаимодействия с финансовым учреждением. При дистанционном оформлении через мобильное приложение «Дабрабыт-онлайн» ставка составит 13,32% годовых, а при визите в физические офисы продаж банка — 13,2% годовых.

Новые условия сочетают в себе высокую доходность и максимальное удобство для вкладчиков. Все договоры предусматривают фиксированную процентную ставку и ежемесячную капитализацию доходов. Кроме того, клиенты сохраняют за собой право пополнять счета дополнительными взносами или ежемесячно снимать уже начисленные проценты.