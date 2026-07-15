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Банковские новости РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
13:37 15.07.2026
Банк Дабрабыт c 15 июля 2026 года улучшает условия по рублевым депозитам со сроком размещения 13 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, повышение доходности затронет три популярные линейки вкладов: «Шчодры», «Капитальный» и «Особенный уровень».
Итоговый размер процентной ставки будет зависеть от выбранного формата взаимодействия с финансовым учреждением. При дистанционном оформлении через мобильное приложение «Дабрабыт-онлайн» ставка составит 13,32% годовых, а при визите в физические офисы продаж банка — 13,2% годовых.
Новые условия сочетают в себе высокую доходность и максимальное удобство для вкладчиков. Все договоры предусматривают фиксированную процентную ставку и ежемесячную капитализацию доходов. Кроме того, клиенты сохраняют за собой право пополнять счета дополнительными взносами или ежемесячно снимать уже начисленные проценты.
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