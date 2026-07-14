На Национальном правовом портале опубликовано постановление Правления Национального банка от 10 июля 2026 г. № 167 «Об особенностях соблюдения криптобанком пруденциальных требований».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу объем банковских операций, совершаемых криптобанком, ограничивается такими банковскими операциями, как: открытие и ведение банковских счетов физлиц – нерезидентов, в том числе ИП, юрлиц, в том числе банков-респондентов; валютно-обменные операции; расчетные операции; привлечение денежных средств физлиц – нерезидентов, в том числе ИП, юрлиц на счета; осуществление расчетного и (или) банковского кассового обслуживания физ- и (или) юрлиц, в том числе банков-респондентов; перечнем банковских операций, содержащихся в решении о включении криптобанка в реестр криптобанков Национального банка.

Определено, что криптобанк со дня принятия Национальным банком решения о его включении в реестр криптобанков Национального банка должен соблюдать установленные в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций пруденциальные требования с учетом особенностей, которые закреплены постановлением № 167.

Также установлено, что криптобанк ежедневно соблюдает показатель соотношения объема денежных средств на корреспондентском счете криптобанка в Национальном банке в белорусских рублях и остатка средств на текущих (расчетных) счетах физлиц – резидентов в белорусских рублях в размере не менее 1.

Криптобанком признается акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платежных и иных связанных с ними финансовых операций.

Криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в Реестр криптобанков Национального банка

Правовой акт принят в соответствии с Положением о деятельности криптобанков, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2026 г. № 19, и Банковским кодексом Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу с 18 июля 2026 г.