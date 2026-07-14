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Банковские новости РБ
БАНК РРБ УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДОЛЛАРОВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ГРАЖДАН
11:31 15.07.2026
ЗАО «Банк РРБ» увеличило c 15 июля 2026 года процентные ставки по долларовым вкладам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты могут оформить договоры «RRB USD 24» и «RRB USD online 24» под 1,95% годовых.
Повышение доходности сопровождается дополнительными финансовыми выгодами для вкладчиков. Процентная ставка по данным предложениям является фиксированной, а предусмотренная условиями капитализация делает реальную эффективную ставку еще выше заявленной. Приятным бонусом для граждан станет и то, что полученный по этим вкладам доход полностью освобожден от подоходного налога.
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