В Беларуси в июне 2026 года уровень валютизации экономики продолжил снижаться. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе достигла 68,3% по сравнению с 62,8% годом ранее

Опережающий рост рублевого сегмента обеспечил качественное улучшение структуры денежного предложения. Средняя рублевая денежная масса увеличилась на 27,8%, в то время как средняя широкая денежная масса - на 17,5%

Такая динамика стала результатом высокой сберегательной активности. Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев выросла на 23,4%, в том числе физлиц - на 40,2%