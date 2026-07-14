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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ: В ИЮНЕ УРОВЕНЬ ВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРОДОЛЖИЛ СНИЖАТЬСЯ
09:35 15.07.2026
В Беларуси в июне 2026 года уровень валютизации экономики продолжил снижаться. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.
Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе достигла 68,3% по сравнению с 62,8% годом ранее
Опережающий рост рублевого сегмента обеспечил качественное улучшение структуры денежного предложения. Средняя рублевая денежная масса увеличилась на 27,8%, в то время как средняя широкая денежная масса - на 17,5%
Такая динамика стала результатом высокой сберегательной активности. Средняя величина срочных рублевых депозитов за 12 месяцев выросла на 23,4%, в том числе физлиц - на 40,2%
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