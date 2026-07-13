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Банковские новости РБ
СРОЧНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ БЕЛОРУСОВ ВЫРОСЛИ В ИЮНЕ НА 2,3% И ДОСТИГЛИ 17,9 МЛРД РУБЛЕЙ
11:50 14.07.2026
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.
За I полугодие 2026 года указанные депозиты приросли на 2,7 млрд рублей, или на 17,9%, против прироста на 1,9 млрд рублей, или на 17,2%, за аналогичный период прошлого года
Доля срочных рублевых депозитов во всех срочных депозитах физлиц на 1 июля 2026 года достигла 72,2% против 62,6% годом ранее
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