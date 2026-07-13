Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

За I полугодие 2026 года указанные депозиты приросли на 2,7 млрд рублей, или на 17,9%, против прироста на 1,9 млрд рублей, или на 17,2%, за аналогичный период прошлого года

Доля срочных рублевых депозитов во всех срочных депозитах физлиц на 1 июля 2026 года достигла 72,2% против 62,6% годом ранее