ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СРОЧНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ БЕЛОРУСОВ ВЫРОСЛИ В ИЮНЕ НА 2,3% И ДОСТИГЛИ 17,9 МЛРД РУБЛЕЙ


11:50 14.07.2026

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

За I полугодие 2026 года указанные депозиты приросли на 2,7 млрд рублей, или на 17,9%, против прироста на 1,9 млрд рублей, или на 17,2%, за аналогичный период прошлого года

Доля срочных рублевых депозитов во всех срочных депозитах физлиц на 1 июля 2026 года достигла 72,2% против 62,6% годом ранее
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2026
валюта курс
EUR 3.2737
USD 2.8640
RUB 3.7336
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2685 -0.004
USD 2.8640 -0.0056
RUB 3.7336 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2720 3.2800
USD 2.8580 2.8650
RUB 3.4700 3.5600
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1490
EUR/RUB 92.2000 94.2500
USD/RUB 80.0500 82.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте