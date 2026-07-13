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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ GEELY ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ В КРЕДИТ
09:16 14.07.2026
В рамках поддержки экологически чистого транспорта и внедрения современных технологий Беларусбанк расширил условия кредитования для покупки электромобилей GEELY импортного производства (Китай) моделей EX2 и EX5.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь клиенты банка могут приобрести электромобили импортного производства у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ», получив кредит на сумму до 90% стоимости автомобиля.
Условия кредитования: срок кредита — до 10 лет; грейс-период — 12 месяцев; процентная ставка в грейс-период:
5,5% годовых — при оформлении заявки в онлайн-банке Belarusbank, Интернет-банкинге, М-банкинге или на корпоративном сайте (ставка рефинансирования НБ РБ - 3,75 п.п.);
6% годовых — при оформлении заявки в учреждении банка (ставка рефинансирования НБ РБ - 3,25 п.п.);
процентная ставка после окончания грейс-периода: 16% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ + 6,75 п.п.).
Банк продолжает поддерживать инициативы по развитию экологичного транспорта и создает возможности для приобретения электромобилей на выгодных условиях.
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