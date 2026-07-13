К 2028 году Сбер Банк планирует покрыть технологиями ИИ 80% банковских процессов, агентизировать процессы разработки программного обеспечения, высвободить рабочее время сотрудников за счет персональных ассистентов и доступа к базам знаний. Рабочее совещание под руководством Председателя Правления Национального Банка Республики Беларусь Романа Головченко по вопросам ИИ-трансформации банка прошло в офисе Сбера.

— Целый ряд наших банков ставит вопрос цифровой трансформации в фокус своего внимания, это не искусственный процесс, не изолированный IT-проект, а системная инициатива. «Главное, мы не ориентированы на чужие коробочные решения, но на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие», — сказал Роман Головченко. — С учётом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.

Стратегию ИИ-трансформации представили члены Правления Сбер Банка. Она предусматривает комплексное внедрение искусственного интеллекта, охватывающее четыре взаимосвязанных уровня. Это ИИ-ready инфраструктура (создание отказоустойчивой масштабируемой базы на open-source технологиях), единая экосистема данных (сбор информации в корпоративной аналитической платформе), процессы внедрения ИИ (выстраивание полного цикла от прототипирования до мониторинга моделей) и бизнес-применение ИИ, то есть внедрение решений для клиентов и сотрудников с целью роста операционной эффективности.

Стратегия направлена на консолидацию знаний о клиенте в едином цифровом профиле, который объединяет статичные атрибуты, транзакционные данные и внешние источники для глубокого понимания контекста.

— Мы поняли за предыдущие годы, что точечное внедрение инструментов в процессы кроме небольшого ускорения, повышения эффективности процессов, ничего не дает. Было принято решение комплексно подойти вопросу ИИ-трансформации. Основная идея — перестроить банк таким образом, чтобы максимальное количество процессов выполнялось автономно: ИИ-агенты реализуют функции и принимают решения, а человек ставит задачи и контролирует их исполнение, — подчеркнул заместитель Председателя Правления Сбер Банка Андрей Савченко.

По итогам масштабной работы Сбер Банк уже реализовал 100% цифровой клиентский путь по автокредитованию – оформление происходит в автосалоне через мобильное приложение банка без посещения офиса Сбера за счет использования ансамбля машинного обучения (отвечают за одобрение выдачи кредита) и реализации ИИ-функции по распознаванию вложенных документов OCR-моделью. Время оформления кредита сократилось с 3,5 часов до 30 минут, а портфель автокредитования вырос в 3,4 раза по отношению к 2024 году.

К 2028 году искусственный интеллект будет внедрен в большинство ключевых банковских процессов банка.

— Это стратегический фундамент нашей трансформации: мы упростим клиентские пути, сделав их бесшовными и интуитивно понятными, а персональные ассистенты повысят личную продуктивность сотрудников с высвобождением до 20% рабочего времени. Для нас ИИ — это не просто автоматизация рутины, а инструмент для перехода к проактивной модели работы, — отметил Председатель Правления Сбер Банка Евгений Елисеев