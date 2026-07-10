К кредитному продукту «Рассрочка» ОАО «Технобанк» присоединились новые партнеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новыми партнерами стали: магазин массажных кресел «PAPAYA» (ЗАО «ЭМАКОМ») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин дверей «Хорошие Двери» (ИП Бабич Геннадий Петрович) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; туристическое агентство «ТурФокус» (ИП Зычкова Жанна Ивановна) – срок рассрочки 6 и 9 месяцев; магазин пиломатериалов «Les-P58.by» (ООО «ВУДКОНСТРАКШН») – срок рассрочки 6 и 9 месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте банка.