Банк развития предоставляет экспортерам и их покупателям широкий спектр финансовых инструментов.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, в дополнение к этому с конца июня в Союзном государстве начал действовать уникальный механизм финансирования товаров: Банк развития может кредитовать закупку продукции, произведенной в России. Но с оговоркой: доля белорусских комплектующих в товаре должна составлять не менее 25%.

К примеру, уфимский трамвай, собранный из наших машинокомплектов, или совместный станок могут быть куплены муниципалитетом или бизнесом России напрямую с финансовой поддержкой Банка развития.

Как отличить «просто товар» от «союзного», и куда звонить, чтобы быстро получить финансирование рассказал в актуальном интервью «Первому информационному» начальник управления экспортного финансирования Банка развития Алексей Попко.

Новый продукт экспортного финансирования появился благодаря поддержке белорусского Правительства: в конце июня было подписано соответствующее Постановление, которое вводит новую терминологию – товар Союзного государства.

«Это товар, который произведен на территории Беларуси либо Российской Федерации с долей комплектующих не менее 50% обоих стран. При этом не менее 25% должна быть составляющая белорусская и не менее 25% – Российской Федерации», – пояснил Алексей Попко.

Новый инструмент Банка развития как раз и направлен на финансирование таких товаров. Например, в Российской Федерации есть несколько совместных белорусско-российских сборочных производств. В частности, в Башкортостане есть уфимский трамвайно-троллейбусный завод, который производит трамваи и троллейбусы из белорусских машинокомплектов. До недавнего времени Банк развития мог финансировать только поставку этих машинокомплектов. Новое же Постановление Правительства дает возможность кредитования резидента Российской Федерации для приобретения уже собранного российского троллейбуса или трамвая.

Это уникальная ситуация как для Беларуси, так и для Союзного государства.

«Вместе с тем, помимо кредитования товаров Союзного государства имеется и альтернатива. Если есть заключенный лицензионный договор между экономическими субъектами Беларуси и России на производство товара, то эта продукция также может получить такое финансирование. Это позволяет даже немножко расширить сферу применения данного Постановления, поскольку далеко не все начали получать статус товара Союзного государства. Для этого и предусмотрен альтернативный вариант», – рассказал начальник управления экспортного финансирования Банка развития.

Для применения на практике нового механизма поддержки приглашаем всех обратиться в первую очередь в Банк развития, чтобы на примере конкретной ситуации получить разъяснения. И, если реальный кейс подходит под применение нового вида финансирования, Банк развития предоставит его в кратчайшие сроки.