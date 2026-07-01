МТбанк 9 июля официально представил обновление логотипа. МТбанк не просто меняет внешний облик, а усиливает философию. Ребрендинг символизирует историю и опыт развития банка, а также отражает ценности бренда.

За 32 года работы МТбанк прошел путь от финансового института, ориентированного преимущественно на малый и средний бизнес, до универсального банка с сильными позициями в розничном, корпоративном, премиальном и цифровом сегментах. Сегодня банк знают по продуктам и сервисам, которые уже много лет в сердцах белорусов: карта рассрочки «Халва», премиальное обслуживание Prime и Prime Line, ипотека, лизинг, уникальные предложения для бизнес-клиентов, в том числе самый быстрый онлайн-кредит для бизнеса.

Десятилетия опыта, экспертизы и истории на банковском рынке стали фундаментом ценностей банка, которые легли в основу внутренних изменений и ребрендинга.

«За последние годы МТбанк существенно изменился. Мы выросли, расширили направления бизнеса, запустили новые продукты, усилили цифровые сервисы и стали универсальным финансовым партнером для клиентов на разных этапах их жизни и развития бизнеса.

В том, что мы делаем, всегда присутствуют наши ценности: Цифровая безопасность, Уважение, Открытость, Развитие, Результат и Успех, – которые откликаются и нам, и нашим клиентам.

Наша история говорит о том, что мы активно меняемся и развиваемся уже почти 33 года, но, что интересно, наш логотип все это время оставался прежним. И необходимость изменений стала слишком очевидной.

Поэтому ребрендинг – это возможность показать характер сегодняшнего МТбанка. Наш логотип отражает наши ценности, показывает нашу историю и то, какими мы стали, задает вектор для нашего будущего», – подчеркнул Дмитрий Шидлович, председатель правления МТбанка.

Новый визуальный стиль сохранил преемственность и узнаваемость бренда, но получил более современную, лаконичную форму, соответствующую цифровой среде и актуальным требованиям к визуальной коммуникации.

Мтбанк использовал кастомизированный шрифт, разработанный специально для ребрендинга. Узнаваемый значок остался, но сейчас он минималистичный и – яркий! Это демонстрирует гибкость строгой банковской организации и лояльность к настоящим и будущим клиентам.

В основе обновленного логотипа – ценности МТбанка: Цифровая безопасность, Уважение, Открытость, Развитие, Результат и Успех.

Геометрия в символах и новые цвета

Новый стиль МТбанка связывает сильный исторический бэкграунд бренда с его цифровым будущим через три главных элемента и цвета:

Синий круг – символизирует защищенность, надежность и стабильность. Форма круга подчеркивает целостность, каждое решение основано на цифровой безопасности и конфиденциальности.

Красный луч – воплощение энергии развития, проактивности и скорости. Он указывает на стремление изучать новое, проверять смелые решения и гипотезы, задавать тренды, создавать лучшие на рынке продукты и сервисы.

Оранжевый луч – это энергия успеха и дань уважения истории МТбанка, это цвет флагманского карточного продукта на белорусском рынке – карты «Халва», это прошлое, настоящее и будущее, которыми МТбанк гордится.

Внедрение нового фирменного стиля во всех каналах взаимодействия с клиентами начнется в ближайшее время. Чтобы переход был комфортным для клиентов и партнеров, обновление будет поэтапным: сначала обновятся цифровые сервисы, чуть позже – офлайн-среда: оформление отделений, банкоматов, продуктов.

Новая философия бренда

Обновление бренда началось с переосмысления того, каким должен быть современный банк для своих клиентов.

Сегодня МТбанк видит свою роль значительно шире, чем предоставление финансовых услуг. Банк стремится быть надежным партнером, который сопровождает человека в важных жизненных решениях, помогает реализовывать планы, развивать бизнес, открывать новые возможности и достигать своих целей.

Именно поэтому обновленный бренд отражает не только новый визуальный образ, но и применяемый стандарт клиентского опыта – современного, открытого и ориентированного на долгосрочные отношения. А отношения выстраиваются через ценности, которые транслирует бренд и которые откликаются клиентам. Сегодня ценности МТбанка – это не только внутренние принципы команды, но и ориентир для создания каждого продукта, сервиса и клиентского пути.

О МТбанке

МТбанк – один из ведущих банков Беларуси, который предоставляет полный спектр финансовых услуг для частных лиц и корпоративного сектора уже больше 30 лет. Банк активно развивает передовые цифровые платформы, платежные решения, кредитные продукты и экосистемные сервисы, объединяя высокие технологии с персональным подходом.