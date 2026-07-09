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Банковские новости РБ


МТБАНК РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ


12:17 10.07.2026

МТБанк представляет пакет услуг на особых условиях для клиентов с базовым счетом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь они могут сделать вклад на более долгий срок, оформить кредит с грейс-периодом, выпустить карту Халва за полцены и застраховать банковскую карту со скидкой 15%.

Только владельцам пенсионной карты доступен вклад «МТБелки» в белорусских рублях сроком на 14 месяцев под 13,2% годовых. Оформить депозит на таких условиях можно только при наличии базового счета в МТБанке.

Если нужна валютная карточка в EUR или USD, то клиенты с базовым счетом могут открыть до 2-х валютных карточек бесплатно.

У клиентов с базовым счетом также есть возможность оформить кредит «Для себя» на специальных условиях: первые 3 месяца ставка составляет 9,99% годовых. Обычный кредит без грейс-периода по‑прежнему доступен всем клиентам пенсионного возраста, но расширенные условия предусмотрены только для тех, кто получает пенсию на карту банка. Кредит можно оформить на сумму до 6 000 белорусских рублей на срок до 60 месяцев.

По промокоду «Забота» доступна скидка 15% на страхование банковских карт. Это дополнительная защита своих финансов. Договор страхования можно заключить на срок от 1 года.

Какие еще бонусы доступны владельцам пенсионной карты МТБанка с базовым счетом?

- 10% возврат деньгами за оплаты в категории «Здоровье» (мед.центры, лаборатории, стоматологии, санатории, больницы, оптики);

- 5 % возврат за оплаты в аптеках;

- 1% возврат за все остальные платежи;

- 1% возврат за оплату коммунальных и мобильных услуг в ЕРИП через мобильное приложение Moby;

- просмотр баланса и снятие наличных в любом банкомате Беларуси без комиссии;

- полностью бесплатное оформление, выпуск и перевыпуск карты, обслуживание и смс-информирование.
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