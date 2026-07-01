Сбер Банк опубликовал ежегодный отчет об устойчивом развитии, в котором подвел итоги работы по ESG-повестке в 2025 году.

Банк сохраняет лидерство в отрасли: Сберу присвоен наивысший в стране рейтинг AA+.esg с повышением прогноза до позитивного в 2025 году. Достижения компании отметили ведущие премии — «Бренд года» и «Банк года», присудив гран-при и золотые награды. Результаты банка признаны и за рубежом: Сбер – единственный белорусский банк с наивысшей оценкой нефинансовой отчетности от агентства RAEX.

E-Environmental: курс на углеродную нейтральность

Сбер планомерно снижает выбросы на пути к углеродной нейтральности. В 2025 году благодаря электронному документообороту и технологии «Умный дом» в офисах банка значительно снижен расход бумаги, воды, тепловой энергии и бензина.

В рамках экологических инициатив сотрудники банка собрали более 30 кг просроченных лекарств для безопасного обезвреживания и свыше 1 тонны неиспользуемых бытовых вещей передали социальным организациям. Был масштабирован проект по сбору ненужных пластиковых карт в отделениях Сбера: точки приема теперь работают не только в столице, но и во всех областных центрах страны.

S-Social: забота о человеке

В центр своей работы Сбер ставит интересы, потенциал и развитие каждого человека, предоставляя равные возможности для всех. Банк поддерживает образование, спорт, искусство и городскую инфраструктуру: в 2025 году на эти цели было направлено 4,8 млн белорусских рублей. Благодаря этому школы-интернаты в Минске и Осиповичах получили адресную помощь, в Гомеле, Бресте и Гродно появились новые спортивные площадки.

Более двух тысяч человек — детей, молодежи и людей старшего возраста — посетили уроки финансовой грамотности от Сбера. Для предпринимателей по всей стране был запущен проект СберПрактик, который к концу года объединил более 2500 участников. Программа «Учитель для Беларуси», которую банк реализует вместе с фондом «Новая школа» и Министерством образования уже семь лет, охватила 18 тысяч учеников из 73 школ-партнеров.

В 2025 году были апробированы цифровые решения группы Сбер для государства. В сфере медицины – ИИ сервисы, которые ускоряют заполнение документов и постановку диагнозов, анализируя симптомы. Технологии Сбера помогли сделать Минск третьей столицей в мире, где работает бесконтактная оплата картой в метро. В 2025 году этот сервис стал доступен и пассажирам троллейбусов в Могилеве.

G-Governance: ответственное управление

В 2025 году Сбер обновил свою ESG-стратегию до 2027 года. Среди основных целей – достижение углеродной нейтральности, развитие инклюзии и увеличение ответственного финансирования в портфеле до 15%. Были приняты внутренние документы по правам человека, гендерному равенству и поддержке местных сообществ. Сбер провел оценку своих партнеров и поставщиков, разработав для них дорожные карты по собственной ESG-трансформации. На финансирование проектов ESG-повестки Сбер направил около 30 млн белорусских рублей, включая поддержку инвестиционных проектов, а также малого и среднего бизнеса совместно с ОАО «Банк развития».

В современном мире ESG-повестка – не тренд, а основа для развития и долгосрочного успеха бизнеса. Для Сбера экологическая, социальная и корпоративная ответственность стали неотъемлемой частью ДНК бренда.