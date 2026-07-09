В Беларуси мобильные приложения INSNC и «Умный Попутчик» от Альфа-Банка перестали запускаться на смартфонах под управлением iOS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сбои в работе сервисов вызваны принудительным отзывом цифрового сертификата безопасности международной организацией из-за санкционной политики. В результате операционная система iPhone распознает соединение как небезопасное и блокирует вход в личные кабинеты.

Для восстановления доступа к финансовым услугам банк рекомендует пользователям устройств Apple полностью перейти на использование адаптированной веб-версии WEB-INSNC через любой мобильный браузер. При этом ранее установленные на iPhone программы необходимо полностью удалить со смартфона, поскольку при попытке открыть веб-страницу система может автоматически перенаправлять пользователя в неработающее приложение и выдавать ошибку.

Проблема коснулась исключительно владельцев техники Apple, тогда как на мобильных устройствах с операционной системой Android банковские сервисы продолжают работать без ограничений. Тем не менее для обеспечения стабильного доступа клиентам с Android-смартфонами советуют оперативно обновить приложение до последней актуальной версии 1.80 через магазины Google Play или AppGallery.

В финансовой организации официально подтвердили, что технический сбой никак не угрожает сохранности денежных средств клиентов. Отзыв цифрового сертификата безопасности влияет только на доступность интерфейса, но не позволяет посторонним лицам получить доступ к счетам, персональным данным или проведению несанкционированных операций.

На данный момент специалисты Альфа-Банка ведут технические работы по модернизации и расширению функционала браузерной версии личного кабинета, чтобы компенсировать отсутствие мобильного софта. Одновременно с этим разрабатывается альтернативное мобильное приложение для iOS, которое планируется вернуть в магазин App Store под другим названием в ближайшее время.