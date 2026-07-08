Банковские новости РБ

СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВВЕЛ СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ РОССИЙСКИМИ РУБЛЯМИ

13:22 09.07.2026 Сбер Банк (Беларусь) устанавливает новые правила для операций с наличной иностранной валютой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 9 августа 2026 года вводится ограничение на проведение определенных кассовых операций. Данные изменения затронут клиентов, которые планируют внести наличные денежные средства на банковские платежные карты. В соответствии с решением финансового института, максимальная сумма пополнения в кассах банка составит 50 000 российских рублей (RUB) в сутки.