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Банковские новости РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВВЕЛ СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ НА ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ РОССИЙСКИМИ РУБЛЯМИ


13:22 09.07.2026

Сбер Банк (Беларусь) устанавливает новые правила для операций с наличной иностранной валютой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 9 августа 2026 года вводится ограничение на проведение определенных кассовых операций.

Данные изменения затронут клиентов, которые планируют внести наличные денежные средства на банковские платежные карты. В соответствии с решением финансового института, максимальная сумма пополнения в кассах банка составит 50 000 российских рублей (RUB) в сутки.
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