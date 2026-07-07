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Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК ОТКРЫВАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИНДИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА


12:57 08.07.2026

Беларусбанк открывает представительство в Индии для поддержки бизнеса. Новый офис крупнейшего банка страны начнет работу в Мумбаи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, решение об открытии зарубежного представительства принято в рамках стратегии по развитию устойчивых механизмов расчетов. Банк активно адаптирует свои услуги под актуальные запросы бизнеса.

Главной причиной выбора этой локации стал устойчивый тренд на активизацию сотрудничества со странами Глобального Юга. Индия рассматривается как ключевая опорная точка благодаря высокому уровню двусторонних отношений. Стороны уже завершили все обязательные юридические процедуры и получили необходимые разрешения от индийских регуляторов.

Сотрудники нового офиса в Мумбаи сосредоточатся на практической помощи отечественным компаниям. Представительство займется комплексной экспертной поддержкой белорусских резидентов и укреплением прямых контактов с крупными иностранными финансовыми учреждениями.
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