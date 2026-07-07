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Банковские новости РБ


В БРЕСТЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС СБЕР БАНКА


09:56 08.07.2026

Новый офис Сбер Банка открылся в Бресте (ул. Гоголя, 2В).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый филиал спроектирован как высокотехнологичное пространство, где клиенты могут быстро получить необходимые банковские услуги, оформить современные продукты и обсудить индивидуальные решения со специалистами.

Для обеспечения максимального комфорта посетителей в новом офисе предусмотрен полный спектр финансовых инструментов. Клиенты могут воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, провести валютно-обменные операции, а также получить детальные консультации по всем розничным и корпоративным предложениям Сбер Банка. Обслуживание физических и юридических лиц осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Новое отделение уже начало полноценную работу и готово к приему первых посетителей. Двери филиала открыты для клиентов с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30. Чтобы визит был максимально удобным, банк рекомендует учитывать график перерывов: обеденные паузы запланированы с 11:30 до 12:00 и с 15:30 до 16:00, а технический перерыв проходит с 14:00 до 14:15. Суббота и воскресенье являются выходными днями.
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