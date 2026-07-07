|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В БРЕСТЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС СБЕР БАНКА
09:56 08.07.2026
Новый офис Сбер Банка открылся в Бресте (ул. Гоголя, 2В).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый филиал спроектирован как высокотехнологичное пространство, где клиенты могут быстро получить необходимые банковские услуги, оформить современные продукты и обсудить индивидуальные решения со специалистами.
Для обеспечения максимального комфорта посетителей в новом офисе предусмотрен полный спектр финансовых инструментов. Клиенты могут воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, провести валютно-обменные операции, а также получить детальные консультации по всем розничным и корпоративным предложениям Сбер Банка. Обслуживание физических и юридических лиц осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Новое отделение уже начало полноценную работу и готово к приему первых посетителей. Двери филиала открыты для клиентов с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:30. Чтобы визит был максимально удобным, банк рекомендует учитывать график перерывов: обеденные паузы запланированы с 11:30 до 12:00 и с 15:30 до 16:00, а технический перерыв проходит с 14:00 до 14:15. Суббота и воскресенье являются выходными днями.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2026
Курсы в банках
на 08.07.2026
Конвертация в банках
на 08.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте