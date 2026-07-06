Сбер Банк анонсировал новый кредитный продукт «ТОПи за свое» для оплаты белорусских товаров и услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, его можно оформить онлайн на сумму от 100 рублей до 40 тысяч. Продукт будет удобен для комплексных закупок под ремонт квартиры, обновление мебели, бытовой и компьютерной техники. Обычно такие покупки приходится откладывать или расставлять между ними приоритеты: сначала одно, потом другое, потом «когда-нибудь».

Кредит доступен на сумму от 100 до 40 000 рублей сроком до 84 месяцев. Оформить заявку можно полностью онлайн − без справок о доходах, а решение банк принимает всего за несколько минут.

После одобрения достаточно загрузить документ на приобретаемые товары или услуги прямо в СБОЛ, а Сбер перечислит кредитные средства продавцу. Действует льготная ставка 0,0001% в первый месяц, далее − согласно условиям кредита.