Банк БелВЭБ с 6 июля 2026 года добавил новый формат к линейке «Сияй» — платежный стикер Белкарт Премиум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платежный стикер можно разместить на смартфоне или любом удобном предмете — и оплачивать покупки одним касанием, без лишних движений, просто приложив к терминалу.

По условиям всё как у карты «Сияй»: до 7% money-back на выбранные категории, бесплатное обслуживание при выполнении условий по оборотам или остатку и снятие наличных без комиссии в банкоматах Банка БелВЭБ и партнеров.

Оформить платежный стикер можно с доставкой на дом в вэб-приложении UP Online Банка БелВЭБ в разделе «Оформить новый продукт», выбрав соответствующий формат и заполнив короткую заявку.