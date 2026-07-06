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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ «СИЯЙ» — ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН И ПЛАТЕЖНЫЙ СТИКЕР
09:16 07.07.2026
Банк БелВЭБ с 6 июля 2026 года добавил новый формат к линейке «Сияй» — платежный стикер Белкарт Премиум.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платежный стикер можно разместить на смартфоне или любом удобном предмете — и оплачивать покупки одним касанием, без лишних движений, просто приложив к терминалу.
По условиям всё как у карты «Сияй»: до 7% money-back на выбранные категории, бесплатное обслуживание при выполнении условий по оборотам или остатку и снятие наличных без комиссии в банкоматах Банка БелВЭБ и партнеров.
Оформить платежный стикер можно с доставкой на дом в вэб-приложении UP Online Банка БелВЭБ в разделе «Оформить новый продукт», выбрав соответствующий формат и заполнив короткую заявку.
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