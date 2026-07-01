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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ ПРЕМИАЛЬНЫХ КАРТ БЕЛКАРТ


17:31 06.07.2026

ВТБ (Беларусь) приступил к выпуску премиальных карт Белкарт Максимум и Белкарт Максимум Привилегия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые карточные продукты сочетают преимущества национальной платежной системы и расширенный набор привилегий для клиентов, которые ценят комфорт, удобство и высокий уровень сервиса.

Держателям премиальных карт доступны консьерж-сервис 24/7, дополнительные сервисы в РУП «Национальный аэропорт «Минск», включая приоритетную регистрацию на рейсы авиакомпании «Белавиа», прохождение предполетного досмотра без очереди, бесплатную упаковку багажа, а также бесплатные посещения бизнес-залов по всему миру - их количество зависит от выбранного продукта. Кроме того, владельцы карт смогут пользоваться уникальной скидочной программой для Белкарт Максимум.

«Мы продолжаем развивать линейку карточных продуктов, предлагая клиентам современные решения, которые делают повседневные финансовые операции и путешествия более комфортными. Выпуск премиальных карт Белкарт - это возможность объединить надежность национальной платежной системы с востребованными сервисами и дополнительными преимуществами для наших клиентов», — отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Оформить карты Белкарт Максимум и Белкарт Максимум Привилегия можно в офисах ВТБ (Беларусь).
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