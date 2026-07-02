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Банковские новости РБ


СБЕР БАНК ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ РКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ»


11:34 06.07.2026

Сбер Банк выпустил новый специализированный пакет расчетного и кассового обслуживания (РКО) Сбер ВЭД – Great Stone (Великий камень), который разработан специально для компаний-резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка

Новый тарифный план создан с учетом специфики деятельности высокотехнологичных предприятий и международных корпораций, работающих на территории парка. Пакет предлагает уникальные условия для ведения внешнеэкономической деятельности и управления финансами в едином контуре.

Возможности пакета для бизнеса:

- международные платежи: неограниченное количество в российских рублях и китайских юанях;

- гибкие лимиты в белорусских рублях: 500 бесплатных платежей ежемесячно;

- расчеты: безлимитное проведение платежей в иностранной валюте по территории Беларуси;

- бизнес-карты: выпуск двух корпоративных карт в белорусских рублях и иностранной валюте.

Эксклюзивные финансовые условия доступны всем компаниям, имеющим статус резидента индустриального парка «Великий камень», независимо от сегмента, формы собственности или срока деятельности на рынке.

Основные условия:

- абонентская плата: 100 рублей в месяц;

- счета: возможность открытия любого количества счетов в белорусских рублях и иностранной валюте без ограничений и дополнительных сборов;

- управление финансами: доступ к мгновенным платежам 24/7 через мобильный банк СберБизнес.
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