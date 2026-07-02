Банковские новости РБ

СБЕР БАНК ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ РКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ»

11:34 06.07.2026 Сбер Банк выпустил новый специализированный пакет расчетного и кассового обслуживания (РКО) Сбер ВЭД – Great Stone (Великий камень), который разработан специально для компаний-резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка Новый тарифный план создан с учетом специфики деятельности высокотехнологичных предприятий и международных корпораций, работающих на территории парка. Пакет предлагает уникальные условия для ведения внешнеэкономической деятельности и управления финансами в едином контуре. Возможности пакета для бизнеса: - международные платежи: неограниченное количество в российских рублях и китайских юанях; - гибкие лимиты в белорусских рублях: 500 бесплатных платежей ежемесячно; - расчеты: безлимитное проведение платежей в иностранной валюте по территории Беларуси; - бизнес-карты: выпуск двух корпоративных карт в белорусских рублях и иностранной валюте. Эксклюзивные финансовые условия доступны всем компаниям, имеющим статус резидента индустриального парка «Великий камень», независимо от сегмента, формы собственности или срока деятельности на рынке. Основные условия: - абонентская плата: 100 рублей в месяц; - счета: возможность открытия любого количества счетов в белорусских рублях и иностранной валюте без ограничений и дополнительных сборов; - управление финансами: доступ к мгновенным платежам 24/7 через мобильный банк СберБизнес.