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Банковские новости РБ
СБЕР БАНК ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ РКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ»
11:34 06.07.2026
Сбер Банк выпустил новый специализированный пакет расчетного и кассового обслуживания (РКО) Сбер ВЭД – Great Stone (Великий камень), который разработан специально для компаний-резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка
Новый тарифный план создан с учетом специфики деятельности высокотехнологичных предприятий и международных корпораций, работающих на территории парка. Пакет предлагает уникальные условия для ведения внешнеэкономической деятельности и управления финансами в едином контуре.
Возможности пакета для бизнеса:
- международные платежи: неограниченное количество в российских рублях и китайских юанях;
- гибкие лимиты в белорусских рублях: 500 бесплатных платежей ежемесячно;
- расчеты: безлимитное проведение платежей в иностранной валюте по территории Беларуси;
- бизнес-карты: выпуск двух корпоративных карт в белорусских рублях и иностранной валюте.
Эксклюзивные финансовые условия доступны всем компаниям, имеющим статус резидента индустриального парка «Великий камень», независимо от сегмента, формы собственности или срока деятельности на рынке.
Основные условия:
- абонентская плата: 100 рублей в месяц;
- счета: возможность открытия любого количества счетов в белорусских рублях и иностранной валюте без ограничений и дополнительных сборов;
- управление финансами: доступ к мгновенным платежам 24/7 через мобильный банк СберБизнес.
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