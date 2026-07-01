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Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТОВ НА БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ


15:51 02.07.2026

Банк БелВЭБ с 1 июля 2026 года запустил новый кредит в линейке онлайн-продуктов для физических лиц - кредит на приобретение товаров, работ и услуг белорусского производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это невозобновляемая кредитная линия, которая позволяет в течение 6 месяцев после заключения договора совершать безналичные платежи в оплату белорусских товаров и услуг в пределах установленного лимита. При этом все операции осуществляются по одному кредитному договору и нет необходимости оформлять новый кредит при каждой покупке.

Проценты начисляются только на фактически использованную сумму, а контролировать доступный лимит и срок действия периода выборки кредитной линии всегда можно в веб-приложении UP Online.

Рассмотрим на примере. Вы оформили онлайн-кредит для ремонта: сегодня оплачиваете за счет кредита услуги дизайнера, через месяц приобретаете белорусские строительные материалы, затем оплачиваете ремонтные работы, покупаете мебель белорусского производства и, наконец, для восстановления сил после ремонта - покупаете путевку в белорусский санаторий. И все по одному кредитному договору.

Одним из ключевых преимуществ кредита является привлекательная процентная ставка: 4% годовых в течение первых 12 месяцев с момента заключения кредитного договора, далее - 11,99% годовых (ставка рефинансирования + 2,74 п.п.).

Не совсем очевидное, но очень важное преимущество кредита от Банка БелВЭБ заключается в том, что помимо приобретения белорусских товаров, кредит доступен и для оплаты услуг, в том числе: санаторно-курортного оздоровления в Беларуси; образовательных курсов; медицинских и стоматологических услуг и т.д.

Основное условие - товар должен быть произведен в Беларуси, а услуга оказана на территории Республики Беларусь.

Подать заявку и подписать кредитный договор можно в разделе «Оформить новый продукт-Открыть кредит» в веб-приложении UP Online.

После заключения кредитного договора для перечисления средств необходимо направить в чат веб-приложения UP Online информацию о планируемой сумме перечисления и приложить документы на оплату, содержащие реквизиты для перевода средств, а также указание страны производства товара или оказания услуги.
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