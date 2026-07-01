В Беларуси по итогам первых трех месяцев 2026 года банковскими работниками выявлено 123 поддельных денежных знака, из которых 96 – банкноты, 27 – монеты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 62,6%. Доля поддельных евро составила 29,3%, российских рублей – 4,1%, фунтов стерлингов, злотых и китайских юаней – 4%. Не выявлены подделки белорусских рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года общее количество подделок уменьшилось на 33,2%. Количество поддельных долларов США уменьшилось на 54,7%, российских рублей – на 50%, евро увеличилось в 9 раз.

В г. Минске выявлено 73,2% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 2,4 - 8,1%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 19 населенных пунктах. В I квартале 2026 года выявлены поддельные доллары США номиналами 100 и 50 долларов – 67,5% и 32,5% соответственно. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов уменьшилось на 58,7%, номиналом 50 долларов – на 41,9%, не выявлялись банкноты номиналом 20 долларов.

Из числа выявленных поддельных долларов США три банкноты номиналом 50 долларов относились к категории частичных подделок (I квартал 2025 года – пять банкнот). Данные подделки изготовлены из подлинных банкнот долларов США, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокий номинал. К категории суперподделок относилась одна банкнота номиналом 100 долларов США. В указанном периоде выявлены единичные подделки банкнот российских рублей номиналами 5000, 1000 и 100 рублей. В сравнении с I кварталом 2025 года не выявлялись подделки банкноты номиналом 500 рублей и выявлена подделка банкноты номиналом 100 рублей.

Основное количество выявленных поддельных евро составили монеты 2 и 1 евро – 50% и 22,2% соответственно, также выявлена монета 50 центов. Доля поддельных банкнот евро номиналами 100 и 50 евро составила 8,3% и 16,7% соответственно. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года количество выявленных монет евро значительно превысило количество выявленных банкнот евро. Из выявленных поддельных банкнот евро 6 из них новой серии ”Европа“ – одна банкнота номиналом 100 евро и пять – 50 евро.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 93% поддельных долларов США (в основном плоская печать, а также глубокая печать), 66% поддельных евро (в основном плоская печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография).