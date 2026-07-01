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Банковские новости РБ


ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА: БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ ОНЛАЙН-БАНК


11:09 02.07.2026

Беларусбанк 1 июля представил обновленную систему дистанционного банковского обслуживания — онлайн-банк Belarusbank.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, платформа объединяет все известные цифровые каналы — мобильное приложение, интернет банкинг и PWA версию (технология, которая преобразует сайт в приложение) — в единую экосистему. Теперь клиенты банка получают полный набор функций и идентичные сценарии работы вне зависимости от устройства, где совершались финансовые операции.

На текущем этапе мобильное приложение онлайн банка доступно для пользователей операционной системы Apple iOS. В ближайшее время планируется расширение доступности для устройств Huawei и Android. Клиенты уже могут пользоваться веб версией онлайн-банка и в PWA формате.

Как стать пользователем онлайн-банка Belarusbank

1) Пользователи Интернет‑банкинга Беларусбанка могут войти в новый онлайн банк без повторной регистрации. Для доступа к мобильному приложению, веб или PWA- версии достаточно ввести свой действующий логин и пароль. После входа сразу доступны основные функции, в т.ч. изменение логина и пароля, настройка интерфейса.

2) Пользователям, использовавшим только M-банкинг или ранее не обсуживающимся в Беларусбанке, необходимо пройти регистрацию в онлайн-банке через систему МСИ — безопасно и без лишних шагов. Один логин и пароль обеспечит вход во все версии онлайн банка. После подтверждения личности доступен полный функционал.

Беларусбанк перевел дистанционное обслуживание на единую технологическую платформу, предоставив клиентам идентичный набор функций в мобильном приложении, веб-версии и новом PWA-формате. Все цифровые инструменты доступны пользователям бесплатно, при этом внедрение новой технологии теперь позволяет открывать онлайн-банк напрямую через браузер смартфона и сохранять его на главный экран как полноценное приложение.

Переход на единый формат обеспечил сквозную синхронизацию между устройствами, благодаря чему клиенты могут использовать общие логин и пароль на любых платформах. Внутри обновленной системы появилась возможность индивидуальной настройки: пользователи могут адаптировать внешний вид главного экрана под себя, выбирать нужные виджеты, менять темы оформления и управлять параметрами приватности.

Этот же настроенный интерфейс открывает доступ к полному спектру удаленных финансовых услуг, включая оформление кредитов, вкладов, платежных карт и ценных бумаг в режиме онлайн. Помимо стандартного управления балансами, просмотра истории операций и заказа документов, в систему интегрированы мгновенные переводы через ЕРИП, а также проведение платежей с помощью национальной платежной системы КРОК.

Для защиты всех совершаемых транзакций и персональных данных банк задействовал комплексную систему безопасности, соответствующую требованиям СФУТ. Безопасность соединений дополняется биометрическим входом, цифровым отпечатком устройства и автоматическим антифродом, которые работают в фоновом режиме, не снижая высокую скорость и общую производительность обновленного онлайн-банка.

Запуск онлайн-банка Belarusbank — очередной шаг в стратегии цифровой трансформации Беларусбанка. Банк создает экосистему, где все финансовые операции доступны онлайн, а клиент получает максимум удобства и безопасности.

Вместе с новым онлайн-банком первое время параллельно продолжают работать старые сервисы — М-банкинг и Интернет-банкинг. Это позволяет клиентам банка в спокойном режиме знакомиться с новым онлайн-банком и самостоятельно переносить платежи, сохраненные в старых сервисах, добавляя их в категорию «Шаблоны».

Представленная версия онлайн банка является первым этапом масштабного обновления цифровых сервисов Беларусбанка. В ближайшее время планируется расширение функционала онлайн-банка и внедрение новых возможностей, которые сделают работу еще удобнее.

О появлении онлайн-банка Belarusbank в других магазинах приложений банк сообщит дополнительно.
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