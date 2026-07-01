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Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК С 1 АВГУСТА ВВОДИТ ЛИМИТ НА ПЕРЕВОДЫ НА КАРТОЧКИ БАНКОВ РЯДА СТРАН
09:14 02.07.2026
ОАО «Белагропромбанк» с 1 августа 2026 года вводит лимит на переводы на карточки банков ряда стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится лимит в размере 600 BYN в сутки на совершение операций перевода денежных средств на карточки, выпущенные банками Казахстана, Кыргыстана, Армении, Таджикистана, Грузии, Турции, Узбекистана.
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