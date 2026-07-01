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Банковские новости РБ
СБЕР ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ «ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ БИЗНЕСА-26» ДО КОНЦА ГОДА
14:50 01.07.2026
Сбер продлевает акцию «Тест-драйв для бизнеса-26» до конца года, сообщает пресс-служба финучреждения.
«Мы видим интерес бизнеса ко льготным условиям по РКО, поэтому решили продлить срок акционного предложения,» - говорят в Сбер Банке.
Согласно условиям акции, при открытии текущего счета в белорусских рублях можно подключиться к пакету расчетно-кассового обслуживания «Активные расчеты-1» с абонентской платой 0,01 бел.руб. в первые три месяца. Предложение доступно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и микро-бизнеса, которые впервые открывают в Сбере текущий (расчетный) счет в белорусских рублях.
Оформить пакет услуг на таких условиях теперь можно по 31 декабря 2026 г. Для этого нужно обратиться в любое подразделение Банка, открыть текущий (расчетный) счет в белорусских рублях, подключить Пакет услуг и систему СберБизнес.
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