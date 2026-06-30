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Банковские новости РБ


НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НЕО БАНКА


09:46 01.07.2026

Решением Совета директоров ЗАО «Нео Банк Азия» на должность председателя Правления с 1 июля 2026 года назначен Коробьин Олег Игоревич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, Коробьин О.И. работает в банковской системе более 25 лет, в том числе более 20 лет на руководящих должностях.

К команде Нео Банка Коробьин О.И. присоединился в августе 2024 года. В декабре того же года был избран членом Правления Банка и заместителем Председателя Правления. В мае 2025 стал Первым заместителем Председателя Правления. С 06 января 2026 года и до момента назначения осуществлял руководство банком в качестве исполняющего обязанности Председателя Правления.

В рамках реализации стратегии Нео Банка на 2025-2027 гг. Коробьин О.И. продолжит работу по цифровой трансформации банка, способствованию расширению международного сотрудничества, реализации поставленных задач в интересах страны и достижению финансовых целей.
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