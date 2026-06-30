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Банковские новости РБ


НАЦБАНК УСТАНОВИЛ ПРАВИЛА РАСЧЁТА КУРСА ЦИФРОВЫХ ТОКЕНОВ


18:04 30.06.2026

Правлением Национального банка 30 июня 2026 года принят ряд постановлений в рамках реализации положений Указа Президента Республики Беларусь от 16 января 2026 г. № 19 ”О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, принято постановление Правления № 163, которым установлен порядок определения криптобанком курса цифровых знаков (токенов) в белорусских рублях.

Документом предусматривается два подхода к определению курса токенов:

для токенов, с которыми, согласно решению Наблюдательного совета Парка высоких технологий, криптобанки вправе осуществлять операции, курс рассчитывается на основании данных крупнейших криптобирж;

для токенов, созданных резидентами Парка высоких технологий и не обращающихся на указанных криптобиржах, курс определяется на основе условий договоров, являющихся основанием приобретения, получения во владение токенов, а также на основе локальных правовых актов криптобанка.

В перечень криптобирж, используемых для определения рыночного курса токенов, включены Binance (www.binance.com), Bybit (www.bybit.com) и OKX (www.okx.com).

Кроме того, приняты постановления Правления № 157 ”Об утверждении регламентов административных процедур“ и № 158 ”О порядке ведения реестра криптобанков Национального банка“.

Указанные документы устанавливают форму и содержание реестра криптобанков Национального банка (далее – реестр), порядок включения юридического лица в реестр, внесения изменений в реестр, исключения криптобанка из реестра, а также порядок осуществления Национальным банком в отношении акционерных обществ, являющихся резидентами Парка высоких технологий, административных процедур по включению в реестр с получением свидетельства о включении в реестр, внесению изменений или исключению из него.

Наряду с этим принято постановление Правления № 162, которым утверждена Инструкция о бухгалтерском учете цифровых знаков (токенов) в криптобанках, определяющая порядок отражения в бухгалтерском учете криптобанков цифровых знаков (токенов) и сделок (операций) с ними, предусмотренных Положением о порядке осуществления криптобанками деятельности с использованием цифровых знаков (токенов) (протокол Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 15 апреля 2026 г. № 2). Документ также устанавливает подходы к представлению информации об операциях с токенами при формировании криптобанками формы отчетности ”Бухгалтерский баланс“ и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Нормы постановлений вступают в силу с 18 июля 2026 г.
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