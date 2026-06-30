Банковский процессинговый центр запустил сервис для приема онлайн-платежей — PayPro. Его главная особенность — возможность подключения интернет-эквайринга без обязательной ежемесячной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, предприниматель оплачивает только успешные транзакции. Размер комиссии зависит от того, картой какого банка расплачивается покупатель. Подключение сервиса занимает до трех рабочих дней. Сервис должен упростить запуск онлайн-оплаты для бизнеса и снизить затраты на старте.

«Мы стремились создать инструмент, который снимет с бизнеса лишние финансовые барьеры. Отсутствие абонентской платы и прозрачные тарифы делают онлайн-торговлю доступнее для малых и средних компаний. При этом безопасность транзакций остается на уровне, соответствующем международным стандартам», — отмечают в Банковском процессинговом центре.

PayPro рассчитан на бизнес, для которого важна онлайн-оплата. Это интернет-магазины, сервисы доставки и аренды, туристическая сфера, гостиничный бизнес, образовательные проекты, а также продажа билетов и подарочных сертификатов.

Сервис позволяет принимать оплату от клиентов из разных стран, без привязки к офлайн-точке продаж.

Среди ключевых возможностей — отсутствие абонентской платы, личный кабинет для бизнеса, прием платежей в белорусских рублях, долларах и евро, поддержка карт рассрочки, бесплатный платежный модуль для CMS и техническая поддержка.

PayPro работает с шестью банками-эквайерами. Каждый банк устанавливает свои тарифы. Для новых клиентов предусмотрены специальные условия.

Например, в БСБ Банке до 30 сентября 2026 года действуют сниженные комиссии: 1,3% при оплате карточками банка, 2,2% по карточкам других белорусских банков и 2,7% – по карточкам зарубежных банков. После завершения акции ставки составят 1,5 %, 2,4 % и 2,9 % соответственно. У Беларусбанка единая комиссия — 2,6 % для всех карточных продуктов. Белагропромбанк предлагает два варианта подключения. С расчетно-кассовым обслуживанием комиссии составляют 1,5 % по карточке банка, 2,49 % по карточка других резидентов и 2,7 % по карточкам нерезидентов. Без РКО — 1,7 %, 2,65 % и 2,9 % соответственно.

В Паритетбанке при оплате по карточкам банкам действует тариф 1,5%, по карточкам других белорусских банков 2,4% и 2,9% по карточкам банков нерезидентов. Белинвестбанк использует тариф в зависимости от оборота: до 10 000 рублей комиссия составляет 2,8 %, а при обороте выше этой суммы — 2,6 %.

Чтобы подключить интернет-эквайринг через PayPro, нужно оставить заявку на сайте mpos.by или связаться с менеджерами сервиса. Специалисты помогают на всех этапах — от оформления договора до интеграции платежного модуля.