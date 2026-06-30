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Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ ПО КАРТОЧКЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ «ЗАБОТА»
12:58 30.06.2026
ОАО «Белагропромбанк» улучшает условия по карточке для пенсионеров «Забота».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для держателей карточки манибэк увеличивается с 3% до 5% при оплате транспорта, а также по категориям: «садовые принадлежности» и «флористика». Повышенный манибэк в размере 3% начисляется при покупках в аптеках и оплате услуг в категориях «развлечения» и «отдых».
Вводится бесплатное снятие наличных в любом банкомате.
Изменения касаются и предоставления овердрафта. Ставка в грейс-периоде (до 29 календарных дней) составляет 0,0001%, в последующем периоде - 14,25% годовых.
Все изменения вступают в силу с 1 июля 2026 года.
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