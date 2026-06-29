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Банковские новости РБ


С 1 ИЮЛЯ «КРОК» ЗАРАБОТАЕТ В МИНСКЕ, ГОМЕЛЕ, ВИТЕБСКЕ И В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ


09:07 30.06.2026

Национальный платёжный сервис «КРОК» стартует 1 июля 2026 года. В первые две недели он будет доступен в ограниченном числе торговых точек, чтобы к середине месяца выйти на массовое использование по всей стране. Для пользователей это означает, что оплата будет работать без дополнительных настроек — просто через привычное приложение банка.

Первые точки, где уже можно будет платить по QR-коду:

Минск: Белмаркет, Гиппо (ул. Жуковского, 3), «Пятый элемент» (ул. Денисовская, 8 и пр. Дзержинского, 104/2), Простомаркет (ул. Ложинская, 23), заправки А-100 (Долгиновский тракт, 190), магазины «Соседи» (три точки).

Гомель: Махорка (ул. Бородина, 6).

Витебск: Лайнком (пр. Победы, 17).

Онлайн-ресурсы: Пицца Лисица и Суши Хаус.

Особое внимание уделено интернет-покупкам. На маркетплейсах и в онлайн-магазинах оплата через «КРОК» укладывается в три шага вместо привычных семи при вводе карточных реквизитов. Банк Дабрабыт совместно с компанией BPL уже тестирует сценарий, при котором смартфон служит единым устройством и для заказа, и для оплаты — без переключения между экранами и без лишних действий.

Все перечисленные адреса — лишь начало. С 1 декабря 2026 года сервис станет доступен клиентам всех банков страны, а география точек будет расширяться ежемесячно. Следующий шаг — статические QR-коды для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, что сделает «КРОК» поистине повсеместным.
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