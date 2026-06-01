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Банковские новости РБ


«КРОК» ДЛЯ БИЗНЕСА: ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ ПРИЁМА ПЛАТЕЖЕЙ И ГОТОВЫЕ ИНТЕГРАЦИИ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСБАНК


17:04 29.06.2026

Национальный QR-сервис «КРОК» предлагает бизнесу гибкие сценарии приёма оплаты — от наклейки со статическим QR-кодом до автоматизированных решений для гипермаркетов.

Беларусбанк, один из ключевых банков-участников, обеспечивает подключение через три канала:

• наземный QR-эквайринг — через партнёров ООО «Туссон», ООО «Расвиком Сервис» и ОАО «Банковский процессинговый центр»;

• интернет-эквайринг — через ООО «ИКомЧардж» (сервис bePaid);

• мобильный QR-эквайринг — через ООО «Консенсус Лаб» (сервис Cashew).

Для каждого типа торговой точки предусмотрен свой сценарий: динамический QR для классических касс (код генерируется под каждую сумму, исключая ошибки кассира), статический QR на наклейке для малого бизнеса (без затрат на IT-инфраструктуру), QR с фиксированной суммой для вендинга и парковок, а также сценарий, при котором покупатель предъявляет свой QR-код, а продавец сканирует его обычным товарным сканером — для крупных гипермаркетов.

Возвраты проводятся в три шага через ЕРИП, выписки по платежам формируются в виде привычного реестра. Беларусбанк также предлагает индивидуальную отчётность и аналитику по запросу. Заключить договор можно онлайн через Систему дистанционного банковского обслуживания (СДБО) или на бумажном носителе.
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