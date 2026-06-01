|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
«КРОК» ДЛЯ БИЗНЕСА: ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ ПРИЁМА ПЛАТЕЖЕЙ И ГОТОВЫЕ ИНТЕГРАЦИИ ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСБАНК
17:04 29.06.2026
Национальный QR-сервис «КРОК» предлагает бизнесу гибкие сценарии приёма оплаты — от наклейки со статическим QR-кодом до автоматизированных решений для гипермаркетов.
Беларусбанк, один из ключевых банков-участников, обеспечивает подключение через три канала:
• наземный QR-эквайринг — через партнёров ООО «Туссон», ООО «Расвиком Сервис» и ОАО «Банковский процессинговый центр»;
• интернет-эквайринг — через ООО «ИКомЧардж» (сервис bePaid);
• мобильный QR-эквайринг — через ООО «Консенсус Лаб» (сервис Cashew).
Для каждого типа торговой точки предусмотрен свой сценарий: динамический QR для классических касс (код генерируется под каждую сумму, исключая ошибки кассира), статический QR на наклейке для малого бизнеса (без затрат на IT-инфраструктуру), QR с фиксированной суммой для вендинга и парковок, а также сценарий, при котором покупатель предъявляет свой QR-код, а продавец сканирует его обычным товарным сканером — для крупных гипермаркетов.
Возвраты проводятся в три шага через ЕРИП, выписки по платежам формируются в виде привычного реестра. Беларусбанк также предлагает индивидуальную отчётность и аналитику по запросу. Заключить договор можно онлайн через Систему дистанционного банковского обслуживания (СДБО) или на бумажном носителе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2026
Курсы в банках
на 29.06.2026
Конвертация в банках
на 29.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте