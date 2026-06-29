В Беларуси запускается национальный сервис мгновенных платежей «КРОК», который позволяет оплачивать товары и услуги без банковской карты — достаточно смартфона с камерой и доступа в интернет.

Платёж проходит в три шага: авторизация в банковском приложении, сканирование QR‑кода или предъявление собственного кода продавцу, подтверждение суммы. В QR‑коде содержатся только технические коды, без персональных данных и реквизитов счёта.

Отдельное приложение не требуется: функция встроена в мобильные приложения банков. С 1 июля 2026 года к сервису подключатся Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк, Альфа‑Банк и Банк Дабрабыт, а с 1 декабря 2026 года оплата через «КРОК» станет доступна клиентам всех банков страны.

Для плательщика комиссия отсутствует. Комиссия для бизнеса не превышает 0,8% от суммы, а средства поступают на счёт мгновенно, круглосуточно и без выходных, через систему мгновенных платежей Национального банка.