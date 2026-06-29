|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ПЛАТЕЖИ ПО QR‑КОДУ ЧЕРЕЗ «КРОК»: БЕЗ КАРТ — ТОЛЬКО СМАРТФОН И ТРИ КЛИКА
14:51 29.06.2026
В Беларуси запускается национальный сервис мгновенных платежей «КРОК», который позволяет оплачивать товары и услуги без банковской карты — достаточно смартфона с камерой и доступа в интернет.
Платёж проходит в три шага: авторизация в банковском приложении, сканирование QR‑кода или предъявление собственного кода продавцу, подтверждение суммы. В QR‑коде содержатся только технические коды, без персональных данных и реквизитов счёта.
Отдельное приложение не требуется: функция встроена в мобильные приложения банков. С 1 июля 2026 года к сервису подключатся Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк, Альфа‑Банк и Банк Дабрабыт, а с 1 декабря 2026 года оплата через «КРОК» станет доступна клиентам всех банков страны.
Для плательщика комиссия отсутствует. Комиссия для бизнеса не превышает 0,8% от суммы, а средства поступают на счёт мгновенно, круглосуточно и без выходных, через систему мгновенных платежей Национального банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2026
Курсы в банках
на 29.06.2026
Конвертация в банках
на 29.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте