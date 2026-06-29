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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ЗАПУСКАЕТ ПЛАТЁЖНЫЙ СЕРВИС «КРОК» НА БАЗЕ МГНОВЕННЫХ QR‑ПЛАТЕЖЕЙ
14:43 29.06.2026
Национальный банк Республики Беларусь представил национальный платёжный сервис «КРОК» — систему мгновенных платежей по QR‑коду, работающую без привязки к банковской карте. Сервис создан на базе системы мгновенных платежей Нацбанка и инфраструктуры ЕРИП.
«КРОК» реализует единый сценарий оплаты через мобильное приложение любого банка: открыть приложение, отсканировать QR‑код, подтвердить платёж. Для пользователя — три клика; для бизнеса — мгновенное зачисление выручки на счёт без клиринга и ожидания.
Председатель правления Национального банка Роман Головченко назвал запуск стратегическим шагом: «Мы не копировали зарубежные решения, а создали собственный продукт с учётом национального регулирования и потребностей белорусских банков. „КРОК“ — маленький шаг для пользователя, но большой рывок для платёжной инфраструктуры страны». По его словам, сервис отвечает трём ключевым требованиям: технологическому суверенитету, максимальной скорости и безусловной безопасности.
Главное отличие белорусской системы от зарубежных аналогов (СБП в России, PIX в Бразилии, WeChat в Китае) — привязка не к карте, а к текущему счёту пользователя. Это позволяет проводить платежи независимо от международных платёжных систем и укрепляет национальный сегмент финансовой инфраструктуры.
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