Беларусбанк и Белорусский государственный университет подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое открывает новый этап взаимодействия между крупнейшим финансовым институтом страны и ведущим университетом Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ закрепляет намерение сторон системно развивать партнерство, направленное на подготовку высококвалифицированных кадров, поддержку научных инициатив.

Сотрудничество Беларусбанка и БГУ имеет прочную историю. На протяжении многих лет реализуются совместные проекты, ориентированные на повышение финансовой грамотности молодежи, развитие студенческих стартапов и поддержку предпринимательских инициатив.

Особое значение имеет совместное издание книги с Институтом китаеведения БГУ, содействующее белорусскому бизнесу в эффективной работе на китайском рынке. Кроме того, в рамках благотворительного проекта «Беларусбанк. Мост в будущее» банк оказывает поддержку Лицею БГУ, направленную на укрепление его материально технической базы.

«Документальное закрепление наших намерений — это правильный и своевременный шаг. Эффективность белорусской экономики напрямую зависит от кадров. Наш банк с готовностью поддержит БГУ в их качественной подготовке и последующей комфортной адаптации. К слову, сегодня в нашей команде уже трудится 401 выпускник главного вуза страны, а за последние три года более 60 студентов успешно прошли у нас практику», — отметил председатель правления банка Виктор Ананич.

Заключение соглашения стало своевременным шагом, направленным на укрепление взаимодействия между наукой и банковской отраслью. Руководство Беларусбанка и БГУ выразило уверенность, что партнерство будет способствовать подготовке новых поколений специалистов, способных вносить вклад в развитие экономики и повышение конкурентоспособности страны.