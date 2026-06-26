ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК И БГУ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ


13:21 29.06.2026

Беларусбанк и Белорусский государственный университет подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое открывает новый этап взаимодействия между крупнейшим финансовым институтом страны и ведущим университетом Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ закрепляет намерение сторон системно развивать партнерство, направленное на подготовку высококвалифицированных кадров, поддержку научных инициатив.

Сотрудничество Беларусбанка и БГУ имеет прочную историю. На протяжении многих лет реализуются совместные проекты, ориентированные на повышение финансовой грамотности молодежи, развитие студенческих стартапов и поддержку предпринимательских инициатив.

Особое значение имеет совместное издание книги с Институтом китаеведения БГУ, содействующее белорусскому бизнесу в эффективной работе на китайском рынке. Кроме того, в рамках благотворительного проекта «Беларусбанк. Мост в будущее» банк оказывает поддержку Лицею БГУ, направленную на укрепление его материально технической базы.

«Документальное закрепление наших намерений — это правильный и своевременный шаг. Эффективность белорусской экономики напрямую зависит от кадров. Наш банк с готовностью поддержит БГУ в их качественной подготовке и последующей комфортной адаптации. К слову, сегодня в нашей команде уже трудится 401 выпускник главного вуза страны, а за последние три года более 60 студентов успешно прошли у нас практику», — отметил председатель правления банка Виктор Ананич.

Заключение соглашения стало своевременным шагом, направленным на укрепление взаимодействия между наукой и банковской отраслью. Руководство Беларусбанка и БГУ выразило уверенность, что партнерство будет способствовать подготовке новых поколений специалистов, способных вносить вклад в развитие экономики и повышение конкурентоспособности страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2026
валюта курс
EUR 3.2920
USD 2.8858
RUB 3.7443
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 +0.0602
USD 2.8858 +0.063
RUB 3.7443 -0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3050 3.3250
USD 2.9000 2.9100
RUB 3.5050 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1450 1.1490
EUR/RUB 92.3000 94.5000
USD/RUB 80.6500 82.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте