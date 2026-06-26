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Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ ПОДХОДЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
09:29 29.06.2026
Беларуси внесены изменения в Правила осуществления операций с электронными деньгами. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 25 июня 2026 г. № 155 и вступает в силу после официального опубликования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора., в частности, Правила дополнены нормами, согласно которым приобретение электронных денег юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями с зачислением электронных денег в их электронные кошельки при эмиссии, распространении электронных денег может осуществляться за счет денежных средств, поступающих от физических лиц в оплату за товары (работы, услуги), приобретаемые физическими лицами у этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Погашение владельцам электронных кошельков – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям электронных денег может производиться посредством перевода денежных средств физическим лицам в целях возврата этими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по основаниям, предусмотренным законодательством, денежных средств, уплаченных физическими лицами за товары (работы, услуги).
Внесенные в Правила изменения направлены на создание условий для возможности интеграции белорусских электронных платежных систем с QR-системами и (или) инфраструктурами банков, в том числе зарубежных, в целях предоставления гражданам и субъектам хозяйствования удобных, доступных, оптимальных по цене и качеству сервисов для оплаты товаров (работ, услуг).
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