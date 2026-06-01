Банк БелВЭБ с 26 июня 2026 года ввел комиссию за прием наличных денежных средств в российских рублях с зачислением на текущий (расчетный) банковский счет, открытый с 26.06.2026.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер платы составит 5% от суммы зачисления.

При зачислении на счета, открытые ранее 26.06.2026, комиссия не взимается.