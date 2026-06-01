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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВВЕЛ КОМИССИЮ ЗА ПРИЕМ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
17:26 26.06.2026
Банк БелВЭБ с 26 июня 2026 года ввел комиссию за прием наличных денежных средств в российских рублях с зачислением на текущий (расчетный) банковский счет, открытый с 26.06.2026.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер платы составит 5% от суммы зачисления.
При зачислении на счета, открытые ранее 26.06.2026, комиссия не взимается.
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