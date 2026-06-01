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Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ДЕПОЗИТОВ КРИПТОБАНКОВ В БЮДЖЕТ


14:43 26.06.2026

Национальный банк принял постановление от 25 июня 2026 г. № 156, направленное на реализацию указа от 16 января 2026 г. № 19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, документ призван сформировать риск-ориентированный подход к регулированию деятельности криптобанков, укрепить финансовую дисциплину в этом сегменте, защитить интересы вкладчиков и кредиторов, а также повысить доверие к криптобанкам как к добросовестным участникам финансового рынка.

Одним из ключевых нововведений стало установление порядка принятия Правлением Национального банка решений о взыскании в республиканский бюджет либо возврате всего объема или части денежных средств, размещаемых криптобанком в условном безотзывном банковском вкладе (депозите). Напомним, что согласно указу №19, криптобанк обязан разместить в Нацбанке 10 млн белорусских рублей в таком депозите не позднее десяти рабочих дней после включения в реестр криптобанков.

Взыскание депозитных средств применяется как дополнительная мера воздействия, а также в случае исключения криптобанка из реестра. При этом постановлением утверждены предельные размеры сумм, подлежащих взысканию в бюджет, в зависимости от основания исключения. Конкретный размер взыскания или возврата будет определяться Правлением Национального банка на основе мотивированного решения с учетом всех значимых обстоятельств.

Помимо этого, документ закрепляет критерии экономической нецелесообразности расширения количества криптобанков и потенциальных рисков для финансовой стабильности при включении нового юридического лица в реестр. Среди таких критериев — снижение устойчивого платежеспособного спроса на услуги криптобанков, риск избыточной конкуренции, неустойчивость бизнес-модели к волатильности цифровых знаков (токенов), а также риски регуляторного арбитража и вывода активов.

Постановление также вносит корректировки в Инструкцию об использовании программных и технических средств, проведении удаленной идентификации и обновлении данных, утвержденную постановлением Правления Национального банка от 19 сентября 2019 г. № 379. Изменения предусматривают включение сделок с цифровыми знаками (токенами) в перечень финансовых операций, которые могут совершаться с использованием программных и технических средств, а также устанавливают особенности применения данной Инструкции в отношении криптобанков.

Нормы постановления вступают в силу с 18 июля 2026 года.
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